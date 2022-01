“Barù, ti voglio conquistare”. Dichiarazione al GF Vip. Lui la smonta: “Non sei al mio livello” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da quando ha fatto il suo ingresso al GF Vip 6, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, noto come Barù, è diventato il maschio alfa della situazione, com’è stato nominato le donne della casa di Cinecittà. Nessun Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi a confronto. Le donne hanno incoronato lui come sex symbol, persino la new entry Delia Duran. E chi se lo sarebbe aspettato, eppure lei l’aveva fatto notare con trasparenza qualche secondo prima di diventare la nuova concorrente del GF Vip 6. Il nipote di Costantino della Gherardesca non sembrava il tipo di Delia Duran, visto che è ‘sposata’ con uno come Alex Belli, il suo opposto. Invece, in queste ore, si è dichiarata proprio al baldo Barù. Delia Duran si scopre: obiettivo Barù L’enologo dalle nobili origini per ora non è sembrato dello stesso sentire della cosiddetta ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da quando ha fatto il suo ingresso al GF Vip 6, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, noto come, è diventato il maschio alfa della situazione, com’è stato nominato le donne della casa di Cinecittà. Nessun Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi a confronto. Le donne hanno incoronato lui come sex symbol, persino la new entry Delia Duran. E chi se lo sarebbe aspettato, eppure lei l’aveva fatto notare con trasparenza qualche secondo prima di diventare la nuova concorrente del GF Vip 6. Il nipote di Costantino della Gherardesca non sembrava il tipo di Delia Duran, visto che è ‘sposata’ con uno come Alex Belli, il suo opposto. Invece, in queste ore, si è dichiarata proprio al baldo. Delia Duran si scopre: obiettivoL’enologo dalle nobili origini per ora non è sembrato dello stesso sentire della cosiddetta ...

SorieroAndreina : RT @Soleilandia: Barú: 'Mi son seduto con te per 20 minuti' Delia: 'Ma se abbiamo parlato 5 minuti' Barú: 'Ma perché per me sembrava un'ete… - lustrieri : Perché Barù ha detto a Jess 'no, non mi voglio approfittare di te'? A che si riferiva che non ho capito? #jeru - ale_dillo : RT @lakappalaerre: Manila a Baru 'ma anche meno' Baru 'ma anche meno quando non sai che dire ' Io voglio #baru in finale. Ps manila con st… - lakappalaerre : Manila a Baru 'ma anche meno' Baru 'ma anche meno quando non sai che dire ' Io voglio #baru in finale. Ps manila c… - saaariiii__ : RT @Majda44522844: 'Io amo l'amore, voglio l'amore, fare bambini, sono un romantico vero io mica come questi che vengono in tv per struscia… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù voglio Gf Vip, scontro fra Delia e Barù: 'Non voglio sparare sulla croce rossa' Barù e Delia sembrano proprio agli antipodi. I due hanno provato a comunicare, data la convivenza forzata, ma le cose non sono andate benissimo Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Funday' ...

GF Vip, 'Manila è la tua serva, non io': 'stoccata' a Katia Ricciarelli Non voglio neanche che entri con l'aspirapolvere in camera mia. Me lo faccio io', ha detto infastidita. Non è la prima volta che la Ricciarelli si scontra con Barù. Non molto tempo fa, quest'ultimo ...

