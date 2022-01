Australian Open 2022 oggi | ordine di gioco 22 gennaio | orari | programma | tv | streaming

(Di sabato 22 gennaio 2022) Sesta giornata in arrivo sui campi di Melbourne Park per quel che riguarda gli2021. Saranno di scena i terzi turni della parte bassa dei tabelloni di singolare maschile e femminile. Per l’Italia un unico rappresentante in questa fattispecie, ed è Jannik Sinner. L’altoatesino, che cerca per la prima volta nella sua giovane carriera la seconda settimana in terraa, sfida il giapponese Taro Daniel, primo nipponico a trovarsi dall’altra parte della rete da quando ha iniziato con il circuito professionistico. Ma è anche la giornata di Stefanos Tsitsipas, opposto alla follia tennistica del francese Benoit Paire, e di Daniil Medvedev, che deve stare attento all’olandese Botic van de Zandschulp. Tra le donne, resta da capire se la ceca Marketa Vondrousova sfrutterà il cronico problema doppi falli della bielorussa ...

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo per la partita deglicontro Taro Daniel. Il tennista italiano ha annunciato che ci sarà una new entry nella sua squadra: 'al momento il mio team è composto da Riccardo Piatti, Dalibor Sirola e Claudio ...Read More Sport2022, Berrettini agli ottavi di finale 21 Gennaio 2022 Vittoria in 5 set per Matteo Berrettini agli. L'azzurro, testa di serie n.7, si qualifica agli ...1' di lettura 21/01/2022 - MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) i ...Sesta giornata in arrivo sui campi di Melbourne Park per quel che riguarda gli Australian Open 2021. Saranno di scena i terzi turni della parte bassa dei tabelloni di singolare maschile e femminile. P ...