Arbitro Milan Juve | è Di Bello il sostituto di Orsato

Advertising

AntoVitiello : Designazione arbitrale per #MilanJuve L'arbitro sarà #Orsato MILAN – JUVENTUS h. 20.45 ORSATO COSTANZO – PASS… - GoalItalia : Orsato indisponibile: cambia l'arbitro di Milan-Juventus ?? - CorSport : #MilanJuve, #Orsato non ci sarà: cambia l’arbitro ?? - chiaramilanista : @ferngasp @Paola7B @Giuseppus1972 @giovannisalvest @massiacerbo @Angelredblack1 @toninocolasante @luuurensa… - iamnadirb : RT @salda__: Di Bello è l’arbitro di Atalanta-Milan che l’arbitro ha riaperto Valerò è l’arbitro di Milan-Juve di Coppa Italia col rigore… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitro Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloJuve: è Di Bello il sostituto di Orsato. L'è risultato positivo al Covid Sarò Marco Di Bello l'di- Juventus. Il fischietto di Brindisi è stato designato al posto ...Non sarà Daniele Orsato l'di- Juventus di domenica sera alle 20.45 a San Siro. L'è indisponibile, al suo posto a dirigere la partita sarà Di Bello. Non è nota la ragione dell'assenza di Orsato.SERIE A - L'AIA ha reso noto di avere sostituito il direttore di gara di Schio, che era stato designato per il big match di domenica sera a San Siro, senza precisare i motivi del forfait. Di Bello, ...Serie A 2021/2022, 23° giornata: cambio per l'arbitro di Milan-Juventus, Orsato è indisponibile. In campo il Var Di Bello, al suo posto Di Paolo ...