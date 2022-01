Arbitri & Arbitri – Luca Pairetto è l’arbitro di Napoli-Salernitana (Di venerdì 21 gennaio 2022) Luca Pairetto per Napoli-Salernitana Luca Pairetto è l’arbitro designato per Napoli-Salernitana, match che si giocherà allo Stadio Maradona domenica alle ore 15:00. Gli azzurri, dopo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 21 gennaio 2022)perdesignato per, match che si giocherà allo Stadio Maradona domenica alle ore 15:00. Gli azzurri, dopo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tancredipalmeri : Apperò, fuori onda di Dazn mentre va in pubblicità con Marcolin che dice “sì attacchiamo gli arbitri” - annatrieste : E alle prime dieci telefonate, in omaggio ?? ?? un ferro da stiro con cambio shimano ?? le scuse degli arbitri per i… - tancredipalmeri : C’è da dire che alla Juventus in tre giorni - tra carezza a Bonucci e ben 2 rigori condonati contro l’Udinese - è a… - lilianapapa : RT @murogranata: Ma lasciatelo in pace questo povero ragazzo. Sembra abbia ammazzato qualcuno. Ma di arbitri che hanno sbagliato palesement… - Zcfnews : Serie A, programma gare e arbitri della 4a giornata di ritorno - -