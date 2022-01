America Ferrera: “Finalmente ho avuto un po’ di tempo per me” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Foto: @ instagram/ America Ferrera La vita da mamma di due bambini e da lavoratrice non è facile per America Ferrera che, puntualmente, in mezzo a mille impegni, finisce per trascurare qualcosa o qualcuno. Per fortuna però l’attrice può contare sull’aiuto di suo marito Ryan Piers Williams che nei giorni scorsi ha portato i figli dal dottore, dandole la possibilità di dedicare a sé stessa tutta la mattinata. “La storia dietro questo sorriso…” ha scritto America su Instagram “Oggi ho avuto una mattinata tutta per me così mi sono preparata la colazione e l’ho mangiata quando era davvero calda, con una tazza di caffè che era veramente caldo, mentre ascoltavo un podcast. E poi mi sono allenata e nessuno mi ha interrotto, ho fatto una doccia calda, da sola. Mi sento benissimo! Ma ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Foto: @ instagram/La vita da mamma di due bambini e da lavoratrice non è facile perche, puntualmente, in mezzo a mille impegni, finisce per trascurare qualcosa o qualcuno. Per fortuna però l’attrice può contare sull’aiuto di suo marito Ryan Piers Williams che nei giorni scorsi ha portato i figli dal dottore, dandole la possibilità di dedicare a sé stessa tutta la mattinata. “La storia dietro questo sorriso…” ha scrittosu Instagram “Oggi houna mattinata tutta per me così mi sono preparata la colazione e l’ho mangiata quando era davvero calda, con una tazza di caffè che era veramente caldo, mentre ascoltavo un podcast. E poi mi sono allenata e nessuno mi ha interrotto, ho fatto una doccia calda, da sola. Mi sento benissimo! Ma ...

Advertising

RegalinoV : America Ferrera: “Finalmente ho avuto un po’ di tempo per me” - sbura2ix : RT @VELVETG0R3: @sbura2ix no a me hyunjae sembra una donna sui quarant'anni che lavora come segretaria personale di un capo d'istituto con… - VELVETG0R3 : @sbura2ix no a me hyunjae sembra una donna sui quarant'anni che lavora come segretaria personale di un capo d'istit… - schoolsoutlaw : America Ferrera all day! @AmericaFerrera - 3cinematographe : Netflix ha deciso di non rinnovare per una terza stagione Gentefied, la serie latina prodotta da America Ferrera. -

Ultime Notizie dalla rete : America Ferrera WeCrashed, il trailer Nel cast della serie anche Kyle Marvin, insieme ad America Ferrera e O - T Fagbenle. 'WeCrashed' uscirà in tutto il mondo il 18 marzo su Apple TV+ con il lancio dei primi tre episodi degli otto ...

America Ferrera: 'Finalmente ho avuto un po' di tempo per me' instagram/ America Ferrera La vita da mamma di due bambini e da lavoratrice non è facile per America Ferrera che, puntualmente, in mezzo a mille impegni, finisce per trascurare qualcosa o qualcuno. Per fortuna ...

America Ferrera comincia l'anno nuovo col piede giusto | Gossip The Gossipers America Ferrera: “Finalmente ho avuto un po’ di tempo per me” La vita da mamma di due bambini e da lavoratrice non è facile per America Ferrera che, puntualmente, in mezzo a mille impegni, finisce per trascurare qualcosa o qualcuno. Per fortuna però l’attrice pu ...

WeCrashed: il teaser e la data di uscita della serie con Jared Leto e Anne Hathaway Jared Leto e Anne Hathaway sono i protagonisti di WeCrashed, la nuova serie di Apple TV+ che ha ora una data di uscita. WeCrashed è la nuova serie in arrivo su Apple TV+ e il progetto con star Jared L ...

Nel cast della serie anche Kyle Marvin, insieme ade O - T Fagbenle. 'WeCrashed' uscirà in tutto il mondo il 18 marzo su Apple TV+ con il lancio dei primi tre episodi degli otto ...instagram/La vita da mamma di due bambini e da lavoratrice non è facile perche, puntualmente, in mezzo a mille impegni, finisce per trascurare qualcosa o qualcuno. Per fortuna ...La vita da mamma di due bambini e da lavoratrice non è facile per America Ferrera che, puntualmente, in mezzo a mille impegni, finisce per trascurare qualcosa o qualcuno. Per fortuna però l’attrice pu ...Jared Leto e Anne Hathaway sono i protagonisti di WeCrashed, la nuova serie di Apple TV+ che ha ora una data di uscita. WeCrashed è la nuova serie in arrivo su Apple TV+ e il progetto con star Jared L ...