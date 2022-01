Alfonso Signorini contro Alex Belli al Grande Fratello Vip: il conduttore lo attacca e difende Delia Duran (Di sabato 22 gennaio 2022) Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Delia Duran prima e con Soleil Sorge poi. Se con la moglie il rapporto appare in una fase di stallo, l’attore ritrova la sua ex coinquilina e l’atmosfera si fa subito complice. Le parole di trasporto usate per Soleil mandano su tutte le furie Alfonso Signorini, che solidarizza con Delia e attacca Belli: “Mi chiedo cosa ci stai a fare ancora con Delia“. Alex Belli e Soleil Sorge: confronto al GF Vip La storia tra Delia Duran e Alex Belli sembra essere al capolinea per la stessa modella, ma non per l’attore. La ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022)torna nella Casa delVip per un confronto conprima e con Soleil Sorge poi. Se con la moglie il rapporto appare in una fase di stallo, l’attore ritrova la sua ex coinquilina e l’atmosfera si fa subito complice. Le parole di trasporto usate per Soleil mandano su tutte le furie, che solidarizza con: “Mi chiedo cosa ci stai a fare ancora con“.e Soleil Sorge: confronto al GF Vip La storia trasembra essere al capolinea per la stessa modella, ma non per l’attore. La ...

