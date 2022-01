Adele, in lacrime su Instagram, dà una notizia ai suoi fan (VIDEO) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le lacrime di Adele Adele, lo scorso anno è tornata a far parlare di sé con il nuovo album “30“. Questo disco è stato subito un successo mondiale e i suoi fan non aspettavano altro che poterla vedere in concerto. Per tale ragione la cantante aveva programmato un tour chiamato “Weekends with Adele” presso il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ledi, lo scorso anno è tornata a far parlare di sé con il nuovo album “30“. Questo disco è stato subito un successo mondiale e ifan non aspettavano altro che poterla vedere in concerto. Per tale ragione la cantante aveva programmato un tour chiamato “Weekends with” presso il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Agenzia_Ansa : A sole 24 ore dal debutto la pop star Adele ha annullato tutti i suoi concerti a Las Vegas. 'Mi dispiace così tanto… - zazoomblog : Adele in lacrime su Instagram annulla tutti i suoi concerti - #Adele #lacrime #Instagram #annulla - IncontriClub : Adele in lacrime: “Devo rimandare i miei show, sono distrutta” - barinewstv : Adele in lacrime annuncia la cancellazione del suo show a Las Vegas -