Ultime Notizie dalla rete : ora campo Un'ora in campo dopo due mesi, Allegri ha ritrovato il jolly Danilo Non era atteso, sicuramente non dall'inizio, e vederlo titolare laddove ci si aspettava di vedere De Winter è stata una delle sorprese con la Sampdoria. Dopo due mesi Danilo è tornato: un'ora in campo senza troppi patemi da centrale di difesa, e sarà un caso - ma forse no - che il gol subìto è arrivato due minuti dopo la sua uscita. Lanciato subito nella mischia anche per le assenze in ...

