Torre del Greco, mamma assassina resta in carcere: "Non ha problemi" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Adalgisa Gamba resta in carcere. La mamma 40enne di Torre del Greco che il 2 gennaio scorso aveva ucciso il figlio di 2 anni annegandolo in mare resta detenuta nel carcere di Pozzuoli dove era stata tradotta subito dopo l'interrogatorio. Pozzuoli, Adalgisa Gamba resta in carcere Secondo la difesa, la donna, non poteva essere trattenuta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

