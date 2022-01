Tonga, l'impressionante boato sonico causato dall'esplosione del vulcano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo l'esplosione del vulcano di Tonga, l'atmosfera è stata spazzata da un'onda d'urto irradiata verso l'esterno quasi alla velocità del suono, producendo un boato simile a quelli che si ascoltano nei passaggi degli aerei che superano quella velocità (circa 330 metri al secondo) che ha trascinanto le correnti marine, producendo così lo tsunami. L'impressionante boom sonico, registrato nei video di alcuni ragazzi da un'isola non lontana da Tonga mentre riprendevano l'eruzione, è stato ascoltato anche in alcune parti della Nuova Zelanda a più di 1.300 miglia di distanza. La stessa onda anche se più debole e non udita da orecchio umano, ha viaggiato dall'altra parte del mondo, fino al Regno Unito, a 16.000 chilometri di distanza. Lo tsunami ha colpito ... Leggi su lastampa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo l'deldi, l'atmosfera è stata spazzata da un'onda d'urto irradiata verso l'esterno quasi alla velocità del suono, producendo unsimile a quelli che si ascoltano nei passaggi degli aerei che superano quella velocità (circa 330 metri al secondo) che ha trascinanto le correnti marine, producendo così lo tsunami. L'boom, registrato nei video di alcuni ragazzi da un'isola non lontana damentre riprendevano l'eruzione, è stato ascoltato anche in alcune parti della Nuova Zelanda a più di 1.300 miglia di distanza. La stessa onda anche se più debole e non udita da orecchio umano, ha viaggiato'altra parte del mondo, fino al Regno Unito, a 16.000 chilometri di distanza. Lo tsunami ha colpito ...

