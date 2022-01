Quirinale | Renzi | “Berlusconi? Ha zero possibilità”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Per favore non c’è nessunachediventi presidente della Repubblica”. Così Matteoin un’intervista alla Cnbc. “Ci sono”, ha aggiunto mimando il gesto dello ‘’ davanti alle telecamere. Per, “c’è lache Mario Draghi” venga eletto al Colle, ma “è una scelta difficile per il Parlamento perché Mario Draghi è stato ed è un grande premier, ha salvato l’Italia lo scorso anno e quindi è un perfetto primo ministro ma allo stesso tempo potrebbe essere un grande presidente della Repubblica”. “Credo il prossimo giovedì o venerdì” verrà eletto il Capo dello Stato, continua, spiegando che il quorum scende dalla quarta votazione. “Nell’ultima elezione, ...