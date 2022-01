Minacce a Mario Draghi e Joe Biden su Telegram: perquisito a Napoli amministratore di un canale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sul suo canale Telegram c’era di tutto. Da numerosi messaggi d’odio, ispirati da teorie complottiste no-vav, a Minacce rivolte al Mario Draghi, Joe Biden e al fondatore della società Microsoft, Bill Gates. All’aeroporto del capoluogo partenopeo è stato così perquisito l’amministratore di una chat Telegram, originario della provincia di Napoli, ma da tempo domiciliato in Germania L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sul suoc’era di tutto. Da numerosi messaggi d’odio, ispirati da teorie complottiste no-vav, arivolte al, Joee al fondatore della società Microsoft, Bill Gates. All’aeroporto del capoluogo partenopeo è stato cosìl’di una chat, originario della provincia di, ma da tempo domiciliato in Germania L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

