L’infanzia difficile di Maria De Filippi | “Non avevo nessuna voce in capitolo”

Leggi su topicnews

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La celebre presentatrice televisiva ha ripercorso alcune fasi della suainfanzia. Andiamo a scoprire le parole diProfessionista di altissimo livello ma anche donna dai spiccati valori umani, la Derappresenta per molte persone un esempio da seguire. Nel corso della sua straordinaria carriera ha raggiunto tutti o quasi i traguardi che si era prefissata, a dimostrazione di un carattere determinato e combattivo.De(Instagram)Il successo tuttavia lo ha riscosso con pazienza e dedizione, in quanto lei stessa ha dichiarato in più occasioni che è innamorata del suo lavoro. È proprio la passione per ciò che fa che le ha permesso di diventare una delle conduttrici italiane più amate in assoluto. I suoi programmi continuano ad essere sempre tra i più ...