Jeep e-Hybrid - Su Renegade e Compass l'ibrido raddoppia (ed è full) (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'ibrido Jeep raddoppia: dopo le versioni plug-in 4xe, in gamma debuttano le nuove Renegade e-Hybrid e Compass e-Hybrid. Caratterizzate dallo stesso propulsore elettrificato (di fatto un mild Hybrid), le due Suv americane sono già ordinabili in quattro diversi allestimenti - Longitude, Night Eagle, Limited ed S, a cui si aggiunge la serie speciale Upland - con cambio automatico e trazione anteriore con prezzi (promozionali) che spaziano dai 27.900 euro della B-Suv ai 38.000 euro della sorella maggiore con allestimento più completo. I listini ufficiali, invece, partono da 32.200 euro per la Renegade e-Hybrid Limited e da 36.200 per la Compass e-Hybrid Longitude. Di fatto, il primo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 gennaio 2022) L': dopo le versioni plug-in 4xe, in gamma debuttano le nuovee-e-. Caratterizzate dallo stesso propulsore elettrificato (di fatto un mild), le due Suv americane sono già ordinabili in quattro diversi allestimenti - Longitude, Night Eagle, Limited ed S, a cui si aggiunge la serie speciale Upland - con cambio automatico e trazione anteriore con prezzi (promozionali) che spaziano dai 27.900 euro della B-Suv ai 38.000 euro della sorella maggiore con allestimento più completo. I listini ufficiali, invece, partono da 32.200 euro per lae-Limited e da 36.200 per lae-Longitude. Di fatto, il primo ...

