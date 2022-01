Il no di Conte, Berlusconi e Salvini per Draghi al Colle, ma il premier ragiona sui tecnici che potrebbero sostituirlo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Faccia a faccia, telefonate, messaggi. Ma a quattro giorni dalla prima chiama del 24 gennaio, le trattative sul Quirinale sembrano entrate in una fase di stallo. E l’ascesa del premier Mario Draghi al Colle è di nuovo rimessa in discussione, quando invece sembrava che le quotazioni fossero in risalita. Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza si sono incontrati ieri a casa del presidente del Movimento Cinque Stelle. E il vertice si è concluso con un tweet condiviso: «Ottimo incontro. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole, in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità», scrivono i tre. Ma non si fanno nomi. Conte avrebbe insistito sulla necessità di «trovare un ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Faccia a faccia, telefonate, messaggi. Ma a quattro giorni dalla prima chiama del 24 gennaio, le trattative sul Quirinale sembrano entrate in una fase di stallo. E l’ascesa delMarioalè di nuovo rimessa in discussione, quando invece sembrava che le quotazioni fossero in risalita. Giuseppe, Enrico Letta e Roberto Speranza si sono incontrati ieri a casa del presidente del Movimento Cinque Stelle. E il vertice si è concluso con un tweet condiviso: «Ottimo incontro. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole, in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità», scrivono i tre. Ma non si fanno nomi.avrebbe insistito sulla necessità di «trovare un ...

