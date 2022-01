Il dialogo di Macron con la Russia insospettisce l’est

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Bruxelles. Il presidente francese, Emmanuel, ieri ha annunciato una proposta dell’Unione europea su “un nuovo ordine di sicurezza e stabilità” sul Vecchio continente, da condividere con la Nato e da negoziare con Vladimir Putin per cercare di superare la crisi attorno all’Ucraina. Davanti al Parlamento europeo per presentare il semestre di presidenza francese,ha usato l’occasione per riaffermare la sua visione sulla sovranità europea e l’autonomia strategica. Di fronte al “ritorno tragico della storia, l’Europa deve armarsi non per sfiducia verso altre potenze, ma per assicurare la sua indipendenza in questo mondo di violenze, per non subire la scelta degli altri”, ha spiegato il presidente francese. L’ordine europeo chevuole costruire dovrebbe essere “fondato su princìpi e regole che abbiamo deciso non contro o ...