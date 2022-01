Gualtieri: Roma Capitale, a breve tavolo congiunto Comune-Regione per autonomia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – “Non c’è mai stato un accordo unanime tra gli studiosi e nelle istituzioni se una legge potesse o meno intervenire anche nelle materie che la Costituzione assegna in sede concorrente o residuale alla competenza del legislatore regionale.” “Oggi questo tema è neutralizzato nella sua capacità di compromettere le riforme dal fatto che la Regione Lazio ha confermato la volontà di adottare proprie norme per regolare materie di propria spettanza per conferire più autonomia a Roma Capitale.” “Di questo ringrazio il presidente Zingaretti, con il quale è in atto un confronto che verrà presto istituzionalizzato con la creazione di un tavolo di lavoro congiunto tra le due istituzioni”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 gennaio 2022)– “Non c’è mai stato un accordo unanime tra gli studiosi e nelle istituzioni se una legge potesse o meno intervenire anche nelle materie che la Costituzione assegna in sede concorrente o residuale alla competenza del legislatore regionale.” “Oggi questo tema è neutralizzato nella sua capacità di compromettere le riforme dal fatto che laLazio ha confermato la volontà di adottare proprie norme per regolare materie di propria spettanza per conferire più.” “Di questo ringrazio il presidente Zingaretti, con il quale è in atto un confronto che verrà presto istituzionalizzato con la creazione di undi lavorotra le due istituzioni”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto, ...

