Educazione emotiva a scuola | Rossi | “Gli studenti difficili hanno un sentire più sviluppato del nostro Ecco le tre coordinate per i docenti”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) "Oggi dise ne parla abbastanza. Ogni classe è un volto dietro il volto. C'è un piano visibile e della performance, degli apprendimenti scolastici e un volto di emozioni soggiacenti". Lo ha detto Stefano, psicopedagogista nel corso del suo intervento a OS Tv per il ciclo di incontri "Laferita: pensieri e strumenti per insegnare oggi" L'articolo .

Educazione emotiva

... l'obiettivo è realizzare un percorso die sensibilizzazione al tema del rispetto dell'... descrive i sentimenti e attiva l'intelligenza, racconta la vita di tutti i giorni in cui ...... però possiamo stare certi che il suo essere uomo 'giusto' si sia tradotto anche nell'... #UdienzaGenerale" - "La tenerezza non è una questioneo sentimentale: è l'esperienza di ...Dal prossimo anno verrà sperimentato l'apprendimento delle competenze non cognitive nelle scuole italiane. Le capacità che verranno insegnate saranno: ...A causa dei danni socio-emotivi causati dalla pandemia è arrivato il momento di fornire agli studenti gli strumenti necessari per condurre una vita bilanciata e affrontare correttamente ostacoli e dif ...