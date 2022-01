Di Giuseppe di corsa nei quarti a Manacor (Di giovedì 20 gennaio 2022) La tennista romana domina il match di secondo turno nel 25mila dollari sull'isola spagnola di Maiorca, out Rossi. Stop per Rocchetti al Cairo e Pfeifer a Cancun Leggi su federtennis (Di giovedì 20 gennaio 2022) La tennista romana domina il match di secondo turno nel 25mila dollari sull'isola spagnola di Maiorca, out Rossi. Stop per Rocchetti al Cairo e Pfeifer a Cancun

Advertising

Davjd_S : RT @LaVeritaWeb: Sgarbi annuncia che l’Operazione scoiattolo si è fermata. La Casa Bianca tiene a far sapere che il candidato ideale per il… - maurizio_braghi : RT @LaVeritaWeb: Sgarbi annuncia che l’Operazione scoiattolo si è fermata. La Casa Bianca tiene a far sapere che il candidato ideale per il… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Sgarbi annuncia che l’Operazione scoiattolo si è fermata. La Casa Bianca tiene a far sapere che il candidato ideale per il… - rosaroccaforte : RT @LaVeritaWeb: Sgarbi annuncia che l’Operazione scoiattolo si è fermata. La Casa Bianca tiene a far sapere che il candidato ideale per il… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Sgarbi annuncia che l’Operazione scoiattolo si è fermata. La Casa Bianca tiene a far sapere che il candidato ideale per il… -