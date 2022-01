Cagliari, Joao Pedro cerca un gol da record contro la Fiorentina (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il brasiliano dei rossoblu può andare in doppia cifra per tre stagioni diverse: ci sono riusciti soltanto in tre Joao Pedro va a caccia di un gol da record. Se il brasiliano del Cagliari dovesse riuscire ad andare in rete contro la Fiorentina, infatti, raggiungerebbe la doppia cifra in tre stagioni differenti. In seria A, i suoi connazionali ad esserci riusciti sono soltanto tre: si tratta di Adriano e Kakà, entrambi a quota quattro, e di Pato, che ha segnato almeno dieci gol in tre anni diversi. Ora ci prova Joao Pedro, così da diventare il quarto brasiliano di sempre a centrare questo traguardo nel nostro campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il brasiliano dei rossoblu può andare in doppia cifra per tre stagioni diverse: ci sono riusciti soltanto in treva a caccia di un gol da. Se il brasiliano deldovesse riuscire ad andare in retela, infatti, raggiungerebbe la doppia cifra in tre stagioni differenti. In seria A, i suoi connazionali ad esserci riusciti sono soltanto tre: si tratta di Adriano e Kakà, entrambi a quota quattro, e di Pato, che ha segnato almeno dieci gol in tre anni diversi. Ora ci prova, così da diventare il quarto brasiliano di sempre a centrare questo traguardo nel nostro campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

