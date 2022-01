Brown sul Gp di Abu Dhabi: “La FIA deve spiegare cosa è successo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Anche il CEO della McLaren, Zak Brown, è tornato a parlare di quanto accaduto ad Abu Dhabi. Il manager statunitense ha invitato la FIA a chiarire quanto accaduto prima dell’inizio della nuova stagione. Brown-Abu Dhabi: è stata presa la decisione migliore? Il finale del gran premio di Abu Dhabi sembra essere l’argomento più importante e discusso all’interno del mondo della Formula Uno. Zak Brown, CEO della McLaren, crede che la FIA debba spiegare ai tifosi il perché delle decisioni prese dalla direzione gara. Queste le parole del manager per Motorsport.com: “Penso che come tutte le controversie nel mondo dello sport, all’inizio di una nuova stagione, le ferite diventano cicatrici. Tuttavia mi aspetto che la FIA spieghi cosa è accaduto, soprattutto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) Anche il CEO della McLaren, Zak, è tornato a parlare di quanto accaduto ad Abu. Il manager statunitense ha invitato la FIA a chiarire quanto accaduto prima dell’inizio della nuova stagione.-Abu: è stata presa la decisione migliore? Il finale del gran premio di Abusembra essere l’argomento più importante e discusso all’interno del mondo della Formula Uno. Zak, CEO della McLaren, crede che la FIA debbaai tifosi il perché delle decisioni prese dalla direzione gara. Queste le parole del manager per Motorsport.com: “Penso che come tutte le controversie nel mondo dello sport, all’inizio di una nuova stagione, le ferite diventano cicatrici. Tuttavia mi aspetto che la FIA spieghiè accaduto, soprattutto ...

Advertising

sowmyasofia : Brown sul Gp di Abu Dhabi: “La FIA deve spiegare cosa è successo” - zanzibardy : RT @katanaferraris: 'Ci sono momenti nella vita in cui dobbiamo capire che il nostro passato è esattamente quello che è e non possiamo camb… - Behemoth80 : RT @katanaferraris: 'Ci sono momenti nella vita in cui dobbiamo capire che il nostro passato è esattamente quello che è e non possiamo camb… - katanaferraris : 'Ci sono momenti nella vita in cui dobbiamo capire che il nostro passato è esattamente quello che è e non possiamo… - isaago : RT @BallNcaa: Kansas mantiene la testa della Big 12 (4-1) salvandosi così sul campo di Oklahoma (16 punti e 8 rimbalzi per Jalen Wilson, 15… -