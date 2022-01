Berrettini-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Matteo Berrettini affronterà Carlos Alcaraz al terzo turno degli Australian Open 2022, imperdibile evento valevole per lo Slam sul cemento indoor aussie. L’atleta azzurro ha eliminato in serie Brandon Nakashima e Stefan Kozlov, palesando la sua autorevolezza sul veloce e convincendo per tenuta fisica, seppur limitato da alcuni problemi allo stomaco. Dal canto suo, lo spagnolo si è sbarazzato agevolmente di Alejandro Tabilo e Dusan Lajovic, garantendosi la possibilità di confrontarsi con il top 10 nostrano; non si tratta, però, di una prima volta: sul cemento indoor di Vienna, nel 2021, l’iberico è riuscito a strappare una vittoria in tre set. Berrettini, come da lui stesso annunciato in conferenza stampa, vive un buon momento di forma e può performare al meglio a Melbourne. ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Matteoaffronterà Carlosal terzo turno degli, imperdibile evento valevole per lo Slam sul cemento indoor aussie. L’atleta azzurro ha eliminato in serie Brandon Nakashima e Stefan Kozlov, palesando la sua autorevolezza sul veloce e convincendo per tenuta fisica, seppur limitato da alcuni problemi allo stomaco. Dal canto suo, lo spagnolo si è sbarazzato agevolmente di Alejandro Tabilo e Dusan Lajovic, garantendosi la possibilità di confrontarsi con il top 10 nostrano; non si tratta, però, di una prima volta: sul cemento indoor di Vienna, nel 2021, l’iberico è riuscito a strappare una vittoria in tre set., come da lui stesso annunciato in conferenza stampa, vive un buon momento di forma e può performare al meglio a Melbourne. ...

