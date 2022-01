Weekend di fuoco per Stefano De Martino e Belen Rodriguez | lei passa la notte da lui

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono di ieri le foto che vedonoDeinsieme a casa di lui. Non ci sarebbe niente di strano, visto che con loro c’era anche il figlio Santiago, la piccola Luna Marì ePatrizia, la migliore amica della show-girl, se non fosse che quando tutti sono andati via, pare chesi sia trattenuta anche per la. Come mai, se anche lei abita a Milano e dunque non aveva bisogno certo di un posto dove dormire? E soprattutto, si tratterà di un ritorno di fiamma puramente fisico, dunque di un ritorno dell’antica passione, oppure c’è qualcosa di più e i due si stanno davvero rifrequentando seriamente, come sostengono fonti vicine alla coppia? Per capirlo non resta che aspettare e vedere cosa succede, visto che i due diretti interessati non sembrano intenzionati a ...