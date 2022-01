Volley, Superlega 2021/2022: Civitanova vince in tre set a Piacenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Cucine Lube Civitanova vince 3-0 (25-17, 30-28, 25-21) sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza nel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Gli uomini di Bernardi non iniziano nel migliore dei modi, ma la grande occasione la sprecano nel secondo parziale commettendo tanti errori nella fase decisiva. La Lube invece è più lucida e si prende il set ai vantaggi, per poi comandare anche la terza frazione respingendo i tentativi di rimonta dei padroni di casa. I cucinieri di Blengini conquistano così altri tre punti, mentre Piacenza rimane a bocca asciutta. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL REGOLAMENTO DELLA Superlega ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Cucine Lube3-0 (25-17, 30-28, 25-21) sul campo della Gas Sales Bluenergynel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato didimaschile. Gli uomini di Bernardi non iniziano nel migliore dei modi, ma la grande occasione la sprecano nel secondo parziale commettendo tanti errori nella fase decisiva. La Lube invece è più lucida e si prende il set ai vantaggi, per poi comandare anche la terza frazione respingendo i tentativi di rimonta dei padroni di casa. I cucinieri di Blengini conquistano così altri tre punti, mentrerimane a bocca asciutta. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL REGOLAMENTO DELLA...

