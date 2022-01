Torre del Lago, il momento dello sparo al vigile del fuoco (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il colpo partito dall'arma dell'uomo asserragliato nel suo appartamento. Doveva essere sottoposto a ... Leggi su lanazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il colpo partito dall'arma dell'uomo asserragliato nel suo appartamento. Doveva essere sottoposto a ...

Advertising

TgrRaiToscana : Questo video documenta i due colpi di pistola esplosi nel primo pomeriggio dall’uomo che si è barricato nella sua c… - TgrRaiToscana : Un agente della municipale di Viareggio, ferito in modo non grave, in ospedale. E' il primo bilancio della sparator… - AurelianoStingi : Quando si parla di medicina è sempre difficile dividere l'aspetto umano ( fondamentale) da quello scientifico (altr… - Danilo50306 : RT @RomanoRubbi: @Signorasinasce quando ci pignoreranno il Colosseo, l'Arena, la Torre di Pisa, Piazza del Campo, Segesta, ecc. e useranno… - ale_poggia : RT @fdragoni: 'Ma scusate, chi l’ha messa su, chi l’ha edificata come una fottuta Torre di Babele questa famigerata burocrazia del Covid se… -