Spezia | Agudelo | «Con Milan vittoria di squadra Sampdoria? Serve un’altra impresa»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)è tornato a parlare del gol realizzato contro il, e allo stesso tempo ha detto la sua in vista della sfida allacentrocampista dello, è tornato a parlare del gol realizzato contro il, e detto la sua in vista della sfida alla. Ecco le sue parole a Tuttosport: GOL AL– «Era tutta la settimana che preparavamo la partita. Thiago Motta chiedeva di fare qualcosa di particolare, di non normale, di giocarsela ed aspettarli. Poi mi ha detto di entrare e di attaccare la coppia centrale Kalulu e Gabbia. Di dare profondità. Il gol, l’assist per Kovalenko poi la partenza dell’azione della rete decisiva. Un affare di, insomma»– «Queste sono le ...

Advertising

acmilan : ?? 64' Spezia score. Agudelo. #MilanSpezia 1-1 #SempreMilan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Agudelo: 'Contro il Milan una vittoria di squadra, ora un'altra impresa con la Sampdoria' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Agudelo: 'Contro il Milan una vittoria di squadra, ora un'altra impresa con la Sampdoria' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Agudelo: 'Contro il Milan una vittoria di squadra, ora un'altra impresa con la Sampdoria' - apetrazzuolo : SPEZIA - Agudelo: 'Contro il Milan una vittoria di squadra, ora un'altra impresa con la Sampdoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Agudelo

Thiago Motta ci chiedeva di fare qualcosa di particolare, di non normale. Chiedeva di giocarsela ed aspettarli'. Kevin, uno dei due marcatori delloche ha fimrato l'impresa a San Siro contro il Milan , è tornato a parlare sulla sfida con i rossoneri ai microfoni di Tuttosport svelando un retroscena. '...e Nzola come coppia d'attacco. Gyasi e Reca pronti ad agire sulle corsie laterali del 3 - 5 - 2 di Motta. Squalificato Maggiore. SAMPDORIA - Gabbiadini e Caputo agiranno in attacco. ...A tutto Daniele Verde. L’attaccante dello Spezia, in diretta sul canale Twitch di DAZN, ha parlato della sua stagione e non soltanto. Queste le sue dichiarazioni, riportate da SOS Fanta: “Mi alleno se ...Kevin Agudelo, protagonista della vittoria contro il Milan a San Siro, ha parlato a Tuttosport dell'impresa del suo Spezia: "Era tutta la settimana che preparavamo la partita. Thiago Motta chiedeva di ...