Rete Fissa di ILIAD: ora l'annuncio è ufficiale e la data per il lancio è stabilita al 25 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ora è davvero ufficiale. Dopo mesi se non anni di indiscrezioni, ILIAD ha annunciato ufficialmente l'arrivo della Rete Fissa sul mercato italiano. La data da segnare in rosso sul calendario è imminente, visto che è quella del prossimo 25 gennaio 2022, fra meno di una settimana. ILIAD, 19/1/2022 – Computermagazine.itPer quel giorno la compagnia telefonica francese ha annunciato un grande evento che si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso i canali social dell'azienda, e la novità principale sarà appunto la fibra per la casa. Il Ceo dell'azienda, Thomas Reynard, ormai da tempo ha annunciato l'arrivo nel mercato italiano del "fisso" di ILIAD, e pochi giorni fa Benedetto Levi, amministratore delegato per l'Italia della stessa compagnia, ha ...

