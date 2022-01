Recensione del libro “Cattivi Amici” di Gilly Macmillan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Avvincente, diretto, commovente… con “Cattivi Amici” Gilly Macmillan è riuscita a mantenere alta la tensione in una storia verosimile, non facile da raccontare. “Cattivi Amici” è un romanzo che ci fa riflettere sull’Amicizia e su tanti altri temi molto attuali, come l’immigrazione, l’integrazione sociale, il bullismo, la malattia. Un thriller che è stato per me una piacevole scoperta, anche non avendo letto altri libri della stessa autrice prima d’ora. Noah Sadler è un adolescente malato di cancro che trascorre le sue giornate a scuola e i pomeriggi con il suo migliore amico Abdi Mahad. I due Amici sono inseparabili. Per questo motivo quando il corpo di Noah viene trovato in un canale di Bristol, il silenzio di Abdi è inspiegabile. Perché non parla? Ad ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Avvincente, diretto, commovente… con “è riuscita a mantenere alta la tensione in una storia verosimile, non facile da raccontare. “” è un romanzo che ci fa riflettere sull’zia e su tanti altri temi molto attuali, come l’immigrazione, l’integrazione sociale, il bullismo, la malattia. Un thriller che è stato per me una piacevole scoperta, anche non avendo letto altri libri della stessa autrice prima d’ora. Noah Sadler è un adolescente malato di cancro che trascorre le sue giornate a scuola e i pomeriggi con il suo migliore amico Abdi Mahad. I duesono inseparabili. Per questo motivo quando il corpo di Noah viene trovato in un canale di Bristol, il silenzio di Abdi è inspiegabile. Perché non parla? Ad ...

Advertising

crumbljng : @xhungryforart rimarrà in lista allora ?????? poi aspetto una recensione su a sud del confine, ad ovest del sole quando lo avrai letto ?? - papamaniaCH : RT @benedictelutaud: Alla destra del Papa: cinque #donne “speciali” in #Vaticano => grazie @UnioneSarda per questa bella recensione del mio… - benedictelutaud : Alla destra del Papa: cinque #donne “speciali” in #Vaticano => grazie @UnioneSarda per questa bella recensione del… - lucavianeIIo : Buongiorno non so se sia il posto giusto ma volevo fare la recensione del rasoio del mio coinquilino. Provato sulle… - scarletpainting : RT @venutadalmare: Voglio prendere l'abitudine di scrivere qualche riga alla fine di ogni lettura, non una recensione approfondita del libr… -