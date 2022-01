Quirinale, Letta: "Aperti al confronto, no diritti di prelazione | Da noi niente nomi, ne parleremo col Centrodestra" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il leader del Pd Enrico Letta definisce 'ottimo' l'incontro avuto con Giuseppe Conte e Roberto Speranza sul tema Quirinale . 'Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole in cui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il leader del Pd Enricodefinisce 'ottimo' l'incontro avuto con Giuseppe Conte e Roberto Speranza sul tema. 'Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole in cui ...

Advertising

fanpage : L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi si tira fuori dalla corsa al Quirinale - repubblica : Quirinale, Letta e l’alleato M5S in crisi per l'inchiesta Moby: 'Questo è il momento di tenere i nervi saldi' [di G… - La7tv : Il retroscena svelato da Enrico Letta a #dimartedi: 'Ho notizie di parlamentari del nostro gruppo che hanno ricevut… - RQuirinale : RT @fanpage: Ultim'ora È andato bene l’incontro tra Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza per definire la strategia sul Quirinale… - telodogratis : Quirinale, incontro Letta-Conte-Speranza: “Nessuno ha prelazione” -