Protocollo Serie A | la conferma FIGC | gare rinviate con 9 positivi

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anche dalla Federazione è arrivata laufficiale sul nuovoper laA e gli altri campionati professionistici Il nuovoentra dunque in vigore per laA e di conseguenza per tutti gli altri campionati professionistici italiani. Seguendo le direttive del Ministero della Salute, laha ufficializzato che varrà la regola del 35% di giocatoririspetto alla lista dei 25 iscritti. Dunque con 9 o piùin squadra si procederà con il rinvio d’ufficio delle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #SerieA, il ministero della Salute approva il nuovo protocollo sport - Milannews24_com : Serie A, Nuovo protocollo anti-Covid: stop con 9 positivi! Tutti i dettagli - Aquila6811 : RT @sportli26181512: Nuovo protocollo, Figc: 'Rosa è di 25 giocatori, stop con 9 positivi': La decisione della federazione: la soglia del 3… - gilnar76 : Nuovo protocollo anti-Covid Serie A: stop con 9 positivi! Tutti i dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - sportli26181512 : Nuovo protocollo, Figc: 'Rosa è di 25 giocatori, stop con 9 positivi': La decisione della federazione: la soglia de… -

Ultime Notizie dalla rete : Protocollo Serie

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Anche dalla Federazione è arrivata la conferma ufficiale sul nuovoper laA e gli altri campionati professionistici Il nuovoentra dunque in vigore per laA e di conseguenza per tutti gli altri campionati professionistici italiani. ...... la nuovatv americana ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith. Ore 10.20 - Giannelli (Anp):... Uno snellimento delè necessario per renderlo più gestibile, ora come ora è molto ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Nuovo protocollo anti-Covid Serie A: stop con 9 positivi! Tutti i dettagli legati alla situazione nel nostro campionato Alla luce della situazione pande ...Diminuire il numero di squadre professionistiche in Italia - attualmente sono cento - è una delle grandi chimere sulle quali si schianta da anni qualsiasi progetto di riforma. Una sfida di ...