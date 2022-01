Microsoft fa spese e si compra Activision Blizzard: ora è ufficialmente parte di Xbox Games Studios (Di mercoledì 19 gennaio 2022) spese folli in quel di Redmond: dopo l’acquisizione clamorosa di ZeniMax Media (Bethesda & Co.) e delle sue IP, Microsoft ha ancora una volta srotolato i bigliettoni e si è portata a casa un altro colosso del mondo videoludico: Activision Blizzard. Microsoft spende 68.7 miliardi e si compra Activision Blizzard – 19012022 www.computermagazine.itLa cifra è da capogiro e difficilmente rivedremo acquisizioni di questa caratura nel mondo dei videogiochi: 68.7 miliardi di dollari, vale a dire il valore di Activision Blizzard. Microsoft ha, ancora una volta, sorpreso il mondo dei videogiochi portandosi a casa un altro pezzo di concorrenza che, volente o nolente, finirà sotto la sua sempre più vasta e ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)folli in quel di Redmond: dopo l’acquisizione clamorosa di ZeniMax Media (Bethesda & Co.) e delle sue IP,ha ancora una volta srotolato i bigliettoni e si è portata a casa un altro colosso del mondo videoludico:spende 68.7 miliardi e si– 19012022 www.computermagazine.itLa cifra è da capogiro e difficilmente rivedremo acquisizioni di questa caratura nel mondo dei videogiochi: 68.7 miliardi di dollari, vale a dire il valore diha, ancora una volta, sorpreso il mondo dei videogiochi portandosi a casa un altro pezzo di concorrenza che, volente o nolente, finirà sotto la sua sempre più vasta e ...

