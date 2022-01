“Lascio il Grande Fratello”: annuncio improvviso, Alfonso Signorini è nei guai (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Notizia inaspettata per Alfonso Signorini riguardo un abbandono a sorpresa al GF Vip: ecco tutti i dettagli della vicenda. Alfonso Signorini al GF Vip (screenshot YouTube)I concorrenti del GF Vip, si sa, sono soliti abbandonare la casa per svariati motivi: dai problemi di salute, agli impegni di lavoro fino alla mancanza dei propri cari.Qualunque sia il motivo, si tratta da sempre di dinamiche molto diffuse all’interno del reality. Questa volta, però, ad annunciare il suo probabile abbandono è stata l’opinionista Sonia Bruganelli che ha deciso di dedicarsi ad altre attività. Sonia Bruganelli: dalla tv al dietro le quinte Sonia Brugnelli al GF Vip (screenshot YouTube)Il percorso di Sonia al GF Vip è stato decisamente turbolento: l’opinionista, tuttavia, si è sempre distinta per il suo approccio diretto e ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Notizia inaspettata perriguardo un abbandono a sorpresa al GF Vip: ecco tutti i dettagli della vicenda.al GF Vip (screenshot YouTube)I concorrenti del GF Vip, si sa, sono soliti abbandonare la casa per svariati motivi: dai problemi di salute, agli impegni di lavoro fino alla mancanza dei propri cari.Qualunque sia il motivo, si tratta da sempre di dinamiche molto diffuse all’interno del reality. Questa volta, però, ad annunciare il suo probabile abbandono è stata l’opinionista Sonia Bruganelli che ha deciso di dedicarsi ad altre attività. Sonia Bruganelli: dalla tv al dietro le quinte Sonia Brugnelli al GF Vip (screenshot YouTube)Il percorso di Sonia al GF Vip è stato decisamente turbolento: l’opinionista, tuttavia, si è sempre distinta per il suo approccio diretto e ...

Advertising

sono_selvatica : RT @sono_selvatica: Buondì my friends, il sonno è tanto e fa pure freddo!! Nel dubbio, ho messo su la Moka grande per tutti. Che faccio, l… - domenicoditell1 : #DinoViola 31 anni fa ci lascio un grande presidente che porto' la Roma nell'olimpo del calcio - johniescoffee : RT @sono_selvatica: Buondì my friends, il sonno è tanto e fa pure freddo!! Nel dubbio, ho messo su la Moka grande per tutti. Che faccio, l… - LILITH24595979 : RT @sono_selvatica: Buondì my friends, il sonno è tanto e fa pure freddo!! Nel dubbio, ho messo su la Moka grande per tutti. Che faccio, l… - RosadiMaggio18 : RT @sono_selvatica: Buondì my friends, il sonno è tanto e fa pure freddo!! Nel dubbio, ho messo su la Moka grande per tutti. Che faccio, l… -