Karius libero dal contratto. Ma non dal suo Jumanji personale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Loris Karius è un delizioso ragazzo d'altri tempi. Se deve sbagliare, sbaglia all'antica. Non è come uno dei colleghi che hanno chissà quale numero dietro la schiena e la palla tra i piedi, l'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lorisè un delizioso ragazzo d'altri tempi. Se deve sbagliare, sbaglia all'antica. Non è come uno dei colleghi che hanno chissà quale numero dietro la schiena e la palla tra i piedi, l'...

Liverpool - Karius ai titoli di coda: sul portiere l'interesse di un club di Bundesliga Commenta per primo Si concluderà a gennaio l'esperienza di Loris Kairus con la maglia del Liverpool . I Reds lo lasceranno libero 6 mesi prima della scadenza del contratto e l'estremo difensore ripartirà probabilmente dalla Bundesliga: su di lui come riportato da Kicker c'è il Greuther Fürth , attualmente ultimo in ...

