Harry Styles, riprogrammate le date italiane del “Love On Tour 2022” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Harry Styles, le date italiane previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala AlpiTour di Torino il 13 febbraio 2022, del Love On Tour sono rispettivamente riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino. Harry Styles, l’artista multiplatino, annuncia la riprogrammazione del suo Tour mondiale, con l’aggiunta di nuovi appuntamenti in tutto il mondo. Styles darà il via al suo Tour in 32 città con tre nuovi show negli stadi del Regno Unito a giugno, e 4 stadi in Europa. Il Tour continuerà poi a luglio nel resto d’Europa, per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022), lepreviste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraioe al Pala Alpidi Torino il 13 febbraio, delOnsono rispettivamenteil 25 luglioa Bologna e il 26 luglioa Torino., l’artista multiplatino, annuncia la riprogrammazione del suomondiale, con l’aggiunta di nuovi appuntamenti in tutto il mondo.darà il via al suoin 32 città con tre nuovi show negli stadi del Regno Unito a giugno, e 4 stadi in Europa. Ilcontinuerà poi a luglio nel resto d’Europa, per ...

Advertising

LiveNationIT : #LoveOnTour di @Harry_Styles arriva finalmente in Italia nel 2022! Gli show già sold out sono posticipati al prossi… - team_world : Harry Styles in concerto in Italia nel 2022 ???? finalmente possiamo cerchiare sul calendario le date del #LoveOnTour… - TicketOneIT : ??Le date italiane soldout del Love On Tour di Harry Styles in programma a Torino (Pala Alpitour) e Casalecchio di R… - federicaaax_ : scusate ragazzi ma i biglietti GIÀ COMPRATI per harry styles sono validi vero? non devo comprare nulla? - canyonxxm00n : RT @Fin3_Line_: piangere per x fidanzatx? no io piango solo perché non ho i biglietti per il concerto di harry styles -