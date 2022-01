Grafene nei vaccini? Il falso documento dell’Ospedale Cardarelli di Napoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Circolano alcuni screenshot riportanti un documento che secondo i No vax proverebbe l’esistenza dell’ossido di Grafene nei vaccini anti Covid-19, una presunta analisi condotta dall’ospedale Cardarelli di Napoli svolta dall’ingegnere Vincenzo Marcello Bellini. Si tratta di un falso, lo stesso citato dalla deputata Sara Cunial in un’interrogazione parlamentare (ne parliamo qui). Per chi ha fretta L’ospedale napoletano aveva già smentito nel 2021 la titolarità del documento. Il lavoro venne attribuito a un’ingegnere da parte del complottista No vax Domenico Biscardi. Si tratta della semplice traduzione di un lavoro svolto in Spagna. Anche il documento spagnolo venne associato falsamente all’Università di Almeria. Le analisi non dimostravano ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Circolano alcuni screenshot riportanti unche secondo i No vax proverebbe l’esistenza dell’ossido dineianti Covid-19, una presunta analisi condotta dall’ospedaledisvolta dall’ingegnere Vincenzo Marcello Bellini. Si tratta di un, lo stesso citato dalla deputata Sara Cunial in un’interrogazione parlamentare (ne parliamo qui). Per chi ha fretta L’ospedale napoletano aveva già smentito nel 2021 la titolarità del. Il lavoro venne attribuito a un’ingegnere da parte del complottista No vax Domenico Biscardi. Si tratta della semplice traduzione di un lavoro svolto in Spagna. Anche ilspagnolo venne associato falsamente all’Università di Almeria. Le analisi non dimostravano ...

