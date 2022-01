Gismondo: “i vaccini sono stati importanti ma ora abbiamo anche altre armi, la scienza è stata umiliata” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

fattoquotidiano : Non si fa in tempo a leggere un provvedimento che ne arriva uno nuovo, non sempre conseguente al precedente. La rea… - MSator : RT @a_meluzzi: 'Le case farmaceutiche ci hanno mentito sui vaccini': l'attacco della virologa Gismondo - LBasemi : RT @a_meluzzi: 'Le case farmaceutiche ci hanno mentito sui vaccini': l'attacco della virologa Gismondo. - LBasemi : “Le case farmaceutiche ci hanno mentito sui vaccini”: l’attacco della virologa Gismondo - SipariodiPerle : RT @a_meluzzi: 'Le case farmaceutiche ci hanno mentito sui vaccini': l'attacco della virologa Gismondo -