GF Vip | decisione improvvisa | il vippone è furibondo | caos nella casa

Advertising

infoitcultura : Sonia Bruganelli far di nuovo il GF Vip lanno prossimo Decisione presa lannuncio - fanpage : Alex Belli è una 'furia' dopo la decisione di Delia di mettere fine alla loro storia d'amore #gfvip - blogtivvu : Alex Belli commenta la decisione di Delia Duran e pubblica un video inedito prima del GF Vip - ParliamoDiNews : GF Vip 6, Delia Duran distrutta per l’aereo Solex prende una drastica decisione! | Il Vicolo delle News #delia… - zazoomblog : GF VIP Delia Duran in lacrime: decisione presa su Alex Belli - #Delia #Duran #lacrime: #decisione -

Ultime Notizie dalla rete : Vip decisione

Virgilio Sport

... soprattutto dopo ladi Alfonso Signorini e dei produttori di non infierire contro Katia ... Scopri le ultime news sul Grande Fratello...un caso all'interno della Casa del Grande Fratello2021 . In ogni caso, ora gli utenti sul web non hanno nascosto il fastidio per l'esternazione di Jessica ed eventualmente per ladi '...Nathaly Caldonazzo finisce nella bufera, e i fan del Grande Fratello Vip chiedono una punizione per l’attrice. Sul web, infatti, gira un video della gieffina che pronuncia una frase omofoba, riferendo ...Intervistata dal settimanale Chi, l'opinionista del Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli annuncia che non ci sarà il prossimo anno ...