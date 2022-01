Fabrizio Corona torna a parlare del gossip su Giacomo Urtis: “Ma vaff***o” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fabrizio Corona è tornato a parlare del recente gossip che lo ha visto protagonista a causa di Giacomo Urtis, che nella casa del GF Vip ha lasciato intendere di aver avuto una liaison con un uomo che in molti credono essere proprio l’ex Re dei paparazzi. Dopo aver dato adito al rumor con ironia (aveva scritto sui social che quello sarebbe stato “il loro segreto”) Fabrizio Corona ha pubblicato alcune stories in cui ha affermato: “Ragazzi ma io posso venire dentro un Autogrill dopo una giornata allucinante, trovo una barista che mi riempie di complimenti e che poi mi dice ‘ma quella cosa lì di Giacomo Urtis è vera?’. Ma davvero fate? Ah, anche la barista adesso dice che non ci crede a questa storia. Ma ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 gennaio 2022)to adel recenteche lo ha visto protagonista a causa di, che nella casa del GF Vip ha lasciato intendere di aver avuto una liaison con un uomo che in molti credono essere proprio l’ex Re dei paparazzi. Dopo aver dato adito al rumor con ironia (aveva scritto sui social che quello sarebbe stato “il loro segreto”)ha pubblicato alcune stories in cui ha affermato: “Ragazzi ma io posso venire dentro un Autogrill dopo una giornata allucinante, trovo una barista che mi riempie di complimenti e che poi mi dice ‘ma quella cosa lì diè vera?’. Ma davvero fate? Ah, anche la barista adesso dice che non ci crede a questa storia. Ma ...

Advertising

Corriere : Castelfranco Emilia, incidente in A1 per Fabrizio Corona: illeso - youssefhtr : FABRIZIO CORONA VS ILARY BLASI - SpioneValerio : @grotondi @berlusconi Che le ha fatto Fabrizio Corona? - VerBianch : @alepontecorvo Ahahah assurdo poteva dare forza alla figlia, creare un bellissimo momento come molti familiari, ha… - lamazarinette : @ferrazza Seguito dalla Donato e perché no? Fabrizio Corona...così per non farsi mancare nulla -