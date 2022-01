Dolly Parton: 76 anni in difesa delle donne e dei capelli biondi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dolly Parton festeggia il suo compleanno. 76 anni per la Regina del Country, tra le musiciste più ricche e famose della storia. Nata nella contea di Sevier il 19 gennaio 1946, nel Tennesse, è figlia di un mezzadro, coltivatore di tabacco e ha 11 tra fratelli e sorelle. Comincia a cantare in chiesa da bambina e dopo la maturità si trasferisce a Nashville. Il suo primo singolo da solista, del 1966, è Dumb Blonde. Per questo, Dolly Parton non è solo la Regina della musica country ma anche la regina dei capelli biondi. I suoi e quelli di tutte le donne bionde (naturalmente o no) del mondo. Il suo secondo singolo del 1968, Just Because I’m a Woman, introduce l’altro tema cult di Dolly Parton: le donne ... Leggi su amica (Di mercoledì 19 gennaio 2022)festeggia il suo compleanno. 76per la Regina del Country, tra le musiciste più ricche e famose della storia. Nata nella contea di Sevier il 19 gennaio 1946, nel Tennesse, è figlia di un mezzadro, coltivatore di tabacco e ha 11 tra fratelli e sorelle. Comincia a cantare in chiesa da bambina e dopo la maturità si trasferisce a Nashville. Il suo primo singolo da solista, del 1966, è Dumb Blonde. Per questo,non è solo la Regina della musica country ma anche la regina dei. I suoi e quelli di tutte lebionde (naturalmente o no) del mondo. Il suo secondo singolo del 1968, Just Because I’m a Woman, introduce l’altro tema cult di: le...

Ultime Notizie dalla rete : Dolly Parton L'almanacco di oggi 19 gennaio Santo San Mario Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1809 Edgar Allan Poe 1946 Dolly Parton 1966 Stefan Edberg Link Sponsorizzato - Proverbio Quando il vecchio non vuol bere, nell'altro mondo vallo a vedere - Accadde oggi 1915 la lampada al neon viene brevettata da George Claude ...

√ Accadde nel rock, oggi 19 gennaio: Janis Joplin, Piero Ciampi, Dolly Parton, Deep Purple, Carl Perkins, Wilson Pickett 1943: Nasce a Port Arthur, Texas, USA, Janis Joplin, cantante e autrice. Morirà il 4 ottobre del 1970. Avanti Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! 19 gennaio , Deep ...

Dolly Parton, un romanzo a quattro mani con James Patterson ANSA Nuova Europa Storie di Musica e Animali, Crocodile Rock il nuovo libro di Ezio Guaitamacchi. La video intervista Con la prefazione di Laurie Anderson, il libro analizza come all’origine del suono ci sia il mondo animale e soprattutto come, attraverso storie, aneddoti e curiosità su canzoni, album e band che hann ...

