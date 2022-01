Covid | stop ai colori e capienza dei trasporti all' 80% | le richieste delle Regioni

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Confronto sui temi posti dai governatori. Alcuni ritengono che certe regole non siano più valide a fronte dell’attuale situazione epidemiologica e della percentuale di popolazione vaccinata. Unaipotesi emerse durante il tavolo al Ministero è di valutare i casi soltanto tra i pazienti ricoverati che hanno sviluppato la malattia, senza includere gli asintomatici ricoverati per altre patologie. Fontana: “Chiediamo al governo una semplificazione”

Advertising

Agenzia_Ansa : Basta restrizioni extra anti Covid in Inghilterra: da domani stop alla raccomandazione del lavoro da casa, il mini… - fanpage : Il Regno Unito volta pagina nella gestione della pandemia di Covid-19. Il premier inglese Boris Johnson ha annuncia… - capuanogio : E' di 25 giocatori l'indicazione della rosa delle squadre di calcio, sulla quale calcolare la percentuale di giocat… - Marilenapas : RT @fanpage: Il Regno Unito volta pagina nella gestione della pandemia di Covid-19. Il premier inglese Boris Johnson ha annunciato che dal… - FrancoBlog49 : @NicolaPorro Negazionista NoVax , gestore del canale telegram 'Stop Dittatura' Ugo Fuoco , colui che festeggiava la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop

L'aumento dei contagi e le conseguenti restrizioni che hanno rinnovato loa quei settori ... spettacolo e discoteche Le disposizioni rese indispensabili per il contenimento dei contagi da- ...... Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con la quale il Tar Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliaribocciando così le linee guida del ministero della Salute sulla ...Coronavirus, a Dorgali (nel nuorese) scuole chiuse fino al 29 gennaio per boom di nuovi casi: l'ordinanza della Sindaca Angela Testone ...Gli aggiornamenti sulla pandemia da coronavirus di mercoledì 19 .... Sicilia e Calabria sfidano il governo e consentono l'attraversamento dello Stretto di Messina ai non vaccinati. Atteso il Dpcm con ...