Cina | Xi' an allenta il lockdown con azzeramento dei contagi

Advertising

voceditalia : Covid: Cina, Xi’an allenta lockdown con contagi azzerati - cjmimun : Covid: Cina, Xi'an allenta lockdown con contagi azzerati - Giusepp89287034 : @brubenasich Speriamo che si endemizzi velocemente altrimenti appena la Cina allenta la morsa...sono miliardi, cope… - gino_fadel : RT @classcnbc: FOCUS INFLAZIONE Si allenta la pressione sui prezzi in #Cina???? a dicembre: +1,5% annuo per il CPI, meno delle attese e infe… - classcnbc : FOCUS INFLAZIONE Si allenta la pressione sui prezzi in #Cina???? a dicembre: +1,5% annuo per il CPI, meno delle atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina allenta

ANSA Nuova Europa

Oltre 13 milioni di persone sono state confinate in casa per settimane a causa del peggior focolaio di Covid indegli ultimi mesi. .ROMA. Covid, mai così alto il tasso di incidenza in Germania. L'Olandail lockdown. Contagi in calo in Regno Unito e Irlanda. Nessun cessato allarme con Omicron", ... laregistra il primo ...PECHINO – Xi’an, capoluogo dello Shaanxi, ha ripreso parzialmente i trasporti pubblici, rompendo il lockdown totale, come quello di Wuhan a inizio 2020, dopo che ieri, per la prima volta dal 9 dicembr ...Xi'an, capoluogo dello Shaanxi, ha ripreso parzialmente i trasporti pubblici, rompendo il lockdown totale, come quello di Wuhan a inizio 2020, dopo che ieri, per la prima volta dal 9 dicembre, la citt ...