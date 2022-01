Berlino 2022: Occhiali neri di Dario Argento in Berlinale Special, Leonora addio di Paolo Taviani in concorso, (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il programma della Berlinale 2022 parla italiano: il nuovo horror di Dario Argento con Asia Argento, Occhiali neri, debutterà in Berlinale Special, Paolo Taviani torna in concorso col pirandelliano Leonora addio. Svelato il programma di Berlino 2022, un programma che parla italiano visto che Berlinale Special ospiterà il debutto dell'attesa nuova regia di Dario Argento, Occhiali neri, che vede nel cast anche la figlia Asia Argento. Paolo Taviani, vincitore dell'Orso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il programma dellaparla italiano: il nuovo horror dicon Asia, debutterà intorna incol pirandelliano. Svelato il programma di, un programma che parla italiano visto cheospiterà il debutto dell'attesa nuova regia di, che vede nel cast anche la figlia Asia, vincitore dell'Orso ...

Advertising

NetflixIT : Dal gioco del calamaro alla rapina del secolo: Park Hae-soo sarà Berlino nel remake coreano de La casa di carta, in… - Eurosport_IT : Milano esce nel finale e batte Berlino nel recupero, l'Olimpia riaggancia il terzo posto! ???????? ?… - telodogratis : ‘Leonora addio’ di Paolo Taviani in concorso a Berlino - telodogratis : Berlino: Occhiali neri di Dario Argento in Special Gala - zazoomblog : Vaccini Covid: in Brasile drive - in in stadi a Berlino al museo - #Vaccini #Covid: #Brasile #drive -