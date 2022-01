Benjamin Mascolo: o meglio Benji e B3N il gemello più amato dalla donne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chi è Benjamin Mascolo? Nome: Benjamin Mascolo Pseudonimo: Benji e B3N Data di nascita: 20 Giugno 1993 Età: 28 anni Segno Zodiacale: Gemelli Luogo di nascita: Modena Altezza: 1,75 cm Peso: 71 kg Tatuaggi: innumerevoli tatuaggi su tutto il corpo. Tra questi, un budino dedicato alla madre, il numero 93 (suo anno di nascita), una X sul braccio sinistro, la scritta Find Your self e diverse decorazioni. Sul braccio destro ha le pedine degli scacchi, un ragazzo con la chitarra, un cerchio sulla mano destra e delle lettere sulle dita. Sul petto ha tatuato un cuore, sullo stomaco la scritta “Burn the boats”, sul collo una rondine. Profilo Instagram Ufficiale: @b3nm Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia Benjamin ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chi è? Nome:Pseudonimo:e B3N Data di nascita: 20 Giugno 1993 Età: 28 anni Segno Zodiacale: Gemelli Luogo di nascita: Modena Altezza: 1,75 cm Peso: 71 kg Tatuaggi: innumerevoli tatuaggi su tutto il corpo. Tra questi, un budino dedicato alla madre, il numero 93 (suo anno di nascita), una X sul braccio sinistro, la scritta Find Your self e diverse decorazioni. Sul braccio destro ha le pedine degli scacchi, un ragazzo con la chitarra, un cerchio sulla mano destra e delle lettere sulle dita. Sul petto ha tatuato un cuore, sullo stomaco la scritta “Burn the boats”, sul collo una rondine. Profilo Instagram Ufficiale: @b3nm Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia...

Ultime Notizie dalla rete : Benjamin Mascolo Novità Amazon Prime Video: tutte le uscite di febbraio 2022 ... la serie basata sui romanzi di genere giallo scritti da Alessandro Robecchi , e Time is Up , il film con Bella Thorne e Benjamin Mascolo nei panni dei protagonisti, troviamo una moltitudine di ...

B3N racconta Time Is Up nella diretta organizzata da Prime In occasione dell'uscita di Time Is Up in streaming Guglielmo Scilla, conosciuto come Willwoosh , e Benjamin Mascolo hanno parlato del film sul profilo Instagram ufficiale di Prime Video . Guarda qui il video della diretta. Diretto da Elisa Amoruso , Time Is Up è il film di genere Young Adult che ...

Time is up, su Prime Video il film con Benji e la moglie Bella Thorne: il trailer Today.it Amazon Prime Video, i nuovi arrivi dal 17 gennaio: settimana da non perdere Sulla piattaforma in streaming on demand Amazon Prime Video sono in arrivo questa settimana nuovi contenuti. Ecco quali.

Vola negli streaming il film di Ben e Bella su Amazon Prime ROMA. Debuttare nella recitazione «è stato un salto nel buio ma ho dato tutto, avevo paura che unire vita privata e lavorativa potesse influenzare negativamente il rapporto con Bella e creare tensioni ...

