Anpr | Brunetta | “L’Italia è finalmente un unico Comune di 60 milioni di abitanti”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA – “Grazie all’adesione dell’ultimoadundi 60di. Da oggi tutti i cittadini potranno accedere al proprio profilo utente e ricevere in automatico le notifiche delle risposte ricevute dal. Sarà possibile ottenere autocertificazioni e certificazioni per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare: dai certificati di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, allo Stato civile e di famiglia. Un passo concreto verso il principio “once only”: procedure più rapide, affidabilità, semplificazione della comunicazione tra le amministrazioni, riduzione degli errori”. Lo scrive sui social il ministro della pubblica amministrazione, Renato ...

Funzione Pubblica

