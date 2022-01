Ancelotti spaventa l’Inter e non molla Barella | ipotesi scambio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti spaventa

Calciomercatonews.com

Shevchenko riconosce il valore di aver giocato sotto la guida di allenatori del calibro di, Zaccheroni e Maldini . 'Dopo 5 anni di Ucraina, non milavorare per un club. Ho voglia ...Sheva sa "che c'è tanto da fare ma questo non mi, anzi, mi dà una carica a lavorare di più,... Lavorare con Zaccheroni,, Cesare Maldini è stata una grande esperienza e allenare oggi ...Sirene in casa Inter che arrivano dalla Spagna: Carlo Ancelotti non molla Barella ed è pronto allo scambio per il centrocampista dell'Inter ...Ancelotti re di Coppa, con il Madrid, proverà a disimpegnarsi con gli stessi risultati anche in Supercoppa di Spagna. Semifinale di lusso, contro il Barcellona. Clasico, basta la parola. Analizzando r ...