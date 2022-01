A1, domani notte deviazione su A24 Roma-Teramo per lavori stradali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22 di giovedì 20 alle 6 di venerdì 21 gennaio, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Napoli, verrà obbligatoriamente deviato sulla A24 Roma-Teramo. In alternativa, percorrere la Diramazione Roma nord, immettersi sul Grande Raccordo Anulare e seguire le indicazioni per la A24 Roma-Teramo o per la Diramazione Roma sud; in ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per Roma est, immettersi sul Gra per proseguire poi sulla Diramazione Roma sud. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)– Sulla A1 Milano-Napoli, per consentiredi pavimentazione, in orario notturno, dalle 22 di giovedì 20 alle 6 di venerdì 21 gennaio, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Napoli, verrà obbligatoriamente deviato sulla A24. In alternativa, percorrere la Diramazionenord, immettersi sul Grande Raccordo Anulare e seguire le indicazioni per la A24o per la Diramazionesud; in ulteriore alternativa, dopo laobbligatoria sulla A24, seguire le indicazioni perest, immettersi sul Gra per proseguire poi sulla Diramazionesud. (Agenzia Dire)

