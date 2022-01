Viareggio: false assunzioni d’immigrati per frode Inps. 42 denunce (Di martedì 18 gennaio 2022) L'accusa è aver costituito una onlus stipulando poi fittizi contratti di assunzione di persone, soprattutto di origine extracomunitaria, al fine di farli accedere alla cassa integrazione o all'indennità di disoccupazione e, in alcuni casi, ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Questo l'esito di un'indagine della guardia di finanza di Viareggio (Lucca) che ha denunciato, a vario titolo, 42 persone per truffa ai danni degli enti previdenziali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) L'accusa è aver costituito una onlus stipulando poi fittizi contratti di assunzione di persone, soprattutto di origine extracomunitaria, al fine di farli accedere alla cassa integrazione o all'indennità di disoccupazione e, in alcuni casi, ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Questo l'esito di un'indagine della guardia di finanza di(Lucca) che ha denunciato, a vario titolo, 42 persone per truffa ai danni degli enti previdenziali L'articolo proviene da Firenze Post.

