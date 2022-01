Ultime Notizie Roma del 18-01-2022 ore 19:10 (Di martedì 18 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera l’abitazione microfono Giuliano Ferrigno cronache in apertura a Beppe Grillo fondatore del MoVimento 5 Stelle indagato dalla Procura di Milano per traffico di influenze illecite per una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 della compagnia marittima Moby dell’armatore Vincenzo onorato anche lui indagato per lo stesso reato Sono in corso perquisizioni e sequestri di documenti da parte della Guardia di Finanza di Milano attività delle Fiamme Gialle si sta concentrando sulle società riconducibile al fondatore del Movimento anche gli uffici dell’ armatore vengono sottoposti a perquisizione da parte della Guardia di Finanza l’accordo della compagnia di navigazione attualmente in concordato preventivo con la beppegrillo.it nel 2018/19 prevedeva un compenso di €120000 l’anno per 2 anni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera l’abitazione microfono Giuliano Ferrigno cronache in apertura a Beppe Grillo fondatore del MoVimento 5 Stelle indagato dalla Procura di Milano per traffico di influenze illecite per una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 della compagnia marittima Moby dell’armatore Vincenzo onorato anche lui indagato per lo stesso reato Sono in corso perquisizioni e sequestri di documenti da parte della Guardia di Finanza di Milano attività delle Fiamme Gialle si sta concentrando sulle società riconducibile al fondatore del Movimento anche gli uffici dell’ armatore vengono sottoposti a perquisizione da parte della Guardia di Finanza l’accordo della compagnia di navigazione attualmente in concordato preventivo con la beppegrillo.it nel 2018/19 prevedeva un compenso di €120000 l’anno per 2 anni ...

