Ultime Notizie Roma del 18-01-2022 ore 17:10 (Di martedì 18 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno indagato Beppe Grillo fondatore del MoVimento 5 Stelle della procura di Milano per traffico di influenze illecite per una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 della compagnia marittima Moby dell’armatore Vincenzo onorato anche lui indagato per lo stesso reato Sono in corso perquisizioni e sequestri di documenti da parte della Guardia di Finanza di Milano attività delle Fiamme Gialle si sta concentrando sulle società riconducibile al fondatore del Movimento anche gli uffici l’armatore vengono sottoposti a perquisizione da parte della Guardia di Finanza l’accordo della compagnia di navigazione attualmente in concordato preventivo con la beppegrillo.it nel 2018/19 prevedeva un aumento di €120000 l’anno per 2 anni per uno ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno indagato Beppe Grillo fondatore del MoVimento 5 Stelle della procura di Milano per traffico di influenze illecite per una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 della compagnia marittima Moby dell’armatore Vincenzo onorato anche lui indagato per lo stesso reato Sono in corso perquisizioni e sequestri di documenti da parte della Guardia di Finanza di Milano attività delle Fiamme Gialle si sta concentrando sulle società riconducibile al fondatore del Movimento anche gli uffici l’armatore vengono sottoposti a perquisizione da parte della Guardia di Finanza l’accordo della compagnia di navigazione attualmente in concordato preventivo con la beppegrillo.it nel 2018/19 prevedeva un aumento di €120000 l’anno per 2 anni per uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Novità in arrivo per le emoji animate su WhatsApp: attenti alle chat! Le ultime versioni Beta di WhatsApp si stanno riempiendo di sempre più funzionalità inedite e particolarità in arrivo in pianta stabile sulla piattaforma di messaggistica. Oltre alle nuove feature per ...

All'Elba 37 nuovi contagiati dal Covid 1 - - > ISOLA D'ELBA - Nelle ultime 24 ore all'isola d'Elba sono stati accertati 37 nuovi casi ... Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Casini: “Sono negativo al covid, attendo green pass” Il Sussidiario.net Raz Degan, il tradimento spacca-relazione: l’amante la conosce tutto il mondo Un uomo che non ha certo bisogno di presentazioni è Raz Degan. Lo abbiamo conosciuto come ex modello molto affascinante è veramente bello, ma è stato anche un attore che ha saputo crearsi con le sue m ...

Petrolio in rally: toccati i massimi dal 2014 Il greggio guadagna ulteriore terreno nonostante le prospettive di rialzo dei tassi e la variante Omicron. Secondo l'OPEC le prospettive restano positive.

