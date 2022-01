Ultime Notizie Roma del 18-01-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Salemi studio Ultimate un di Salvini E Berlusconi sul colle chiarisca entro domenica se numeri o lunedì la lega a fare una proposta che poteva essere convincente per tanti se non per tutti Letta chiede scelte coraggiose stamani europeo vota per leggere il suo nuovo presidente una settimana dalla morte di Sassoli in poi alla maltese mezz’ora ieri a Strasburgo la commemorazione dell’ex presidente dei draghi oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino anticorpi di somministrate negli ultimi 7 giorni in Italia una cifra record aumenta intanto al 29% l’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari per pazienti con coronavirus percentuale che arriva al 69 d’Aosta che rischia la zona rossa in discesa l’indice erreticar hanno anche i positivi ai test molecolari un provvedimento contro il caro ...